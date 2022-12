Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Container fängt Feuer

Bengel (ots)

Am Samstag, 31.12.2022 zwischen 13:45 Uhr und 14:10 Uhr wurde durch unbekannte/n Täter/in vermutlich ein Böller angezündet und in einen Altkleidercontainer in Bengel, Birkenweg geworfen. Die Kleidung darin fing Feuer, konnte jedoch durch die alarmierte Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Schaden an dem Container dürfte nach ersten Schätzungen im dreistelligen Bereich liegen. Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat mögen der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571 / 9260 mitgeteilt werden.

