Gerolstein - Trunkenheitsfahrten

Am 30.12.2022 wurde um 13:44 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführter PKW zwischen Beinhausen und der Einmündung auf die B410 in Fahrtrichtung Kelberg gemeldet. Dabei sei der PKW auch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsleitpfosten kollidiert. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle des an seiner Wohnanschrift aufgesuchten Fahrers konnte bei diesem ein erheblicher Alkoholkonsum festgestellt werden. Ähnliches ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Brunnenstraße in Gerolstein, wo ein PKW unter erheblicher Alkoholeinwirkung geführt wurde. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

