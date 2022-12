Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand durch Feuerwerkskörper

Bitburg (ots)

Am heutigen Samstag, 31.12.2022, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Bitburger Hochhaus. Ursache des Einsatzes war ein in Brand geratener Balkon, welcher durch einen pyrotechnischen Gegenstand entzündet wurde. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Polizei nochmals auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Pyrotechnik hingewiesen.

