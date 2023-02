Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall mit zwei verletzten Personen

Lingen (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 15:40 Uhr in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Fiat Punto die Straße "Am Hundesand" und beabsichtigte an der Ampelanlage bei Grünlicht nach rechts in die "Frerener Straße" einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne eine 76-jährige Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bei Grünlicht die Ampelanlage auf dem Radweg in Richtung der Straße "Am Hundesand" überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die 76-Jährige schwer, der 58-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell