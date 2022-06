Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von Kleinkraftrad bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am gestrigen Mittwoch (15.06.2022), gegen 07:05 Uhr, wollte der 25-jährige Fahrer eines Kleintransporters Fiat aus einem Grundstück in der Äußeren Greizer Straße auf diese in Richtung Mohlsdorf auf. Dabei missachtete er den Vorrang des 15-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades Simson, der mit seinem Krad die Straße in Richtung Zentrum befuhr. Beide Kfz kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

