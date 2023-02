POL-EL: Uelsen - Rasenmäher-Roboter gestohlen

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 14.15 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, in die Halle einer Firma an der Straße Splitting links in Papenburg eingebrochen. Sie verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Büro und durchsuchten dieses. Die Täter entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg ...

