POL-EU: Brand im Heizungsraum

Zülpich (ots) - Eine Frau und zwei Männer entwendeten am Dienstag (14. Februar) gegen 17.45 mehrere Gegenstände aus einem Baumarkt in der Karolingerstraße. Passanten stellten sich vor den Pkw der unbekannten Diebe, um diese an der Flucht zu hindern. Die Pkw-Fahrerin fuhr trotzdem los und verletzte dabei die drei Geschädigten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

