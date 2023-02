POL-EU: Diebe in den Weg gestellt

Mechernich (ots) - Einbrecher schlugen in der Zeit von Samstag (15 Uhr) bis Sonntag (17 Uhr) die Fensterscheibe eines Schlafzimmers im der Turmhofstraße ein und gelangten somit in eine Wohnung. In der Wohnung wurden alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck im unteren fünfstelligen Euro-Bereich entwendet. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

