POL-EU: "Dooring"-Unfall: Radfahrer verletzte sich schwer

Mechernich (ots) - Ein an einer Doppelhaushälfte im hinteren Bereich angebauter Schuppen geriet am späten Sonntagabend (12. Februar) um 23.49 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Bergstraße löschen und damit ein Übergreifen des Feuers auf die beiden Haushälften verhindern. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

