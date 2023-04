POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 08.04.2023 im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 22:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Sensentalstraße in 67475 Weidenthal ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde laut der Wohnungsinhaberin nichts entwendet. Die Polizei Neustadt/W. bitte Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat geben können, sich mit dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

