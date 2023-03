Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots)

Ein torreiches Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Freitagabend auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie trennten sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und SV Sandhausen mit einem 2:2. Insgesamt verfolgten 39779 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 457 Fans der Gästemannschaft. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf. Unter den beiden Fangruppen herrschte friedliche Stimmung. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen entspannten Freitagabend. |Le

