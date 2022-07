Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall verletzt (14.07.2022)

Tuningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5711. Eine 46-jährige Mercedes Fahrerin fuhr von Talheim nach Tuningen und bog an der Trossingerstraße in einen Kreisverkehr ein. Dabei erfasste sie einen 80-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Mann stürzte, verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. An seinem Rennrad der Marke "Bulls" entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Am Auto der Unfallverursacherin entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell