Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Schulbusunfall fünf Kinder leicht verletzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei dem Schulbusunfall am heutigen Nachmittag (wir berichteten: https://s.rlp.de/8jFaY) sind vier Kinder, eine Jugendliche und der 60-jährige Busfahrer leicht verletzt worden. Der Reisebus war mit 15 Schülerinnen und Schülern im Alter von sieben bis 17 Jahren besetzt. Der Fahrer sollte die Schulkinder von der Air Base Ramstein an ihre Wohnadressen fahren. Wie die aktuellen Ermittlungen ergaben, war der Mann alkoholbedingt mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen. In der Folge kippte der Bus um. Der 60-Jährige flüchtete nicht wie zunächst angenommen von der Unfallstelle, sondern lief nach Zeugenangaben verwirrt über ein Feld. Offensichtlich stand er unter Schock. Der Mann und die verletzten Fahrgäste wurden medizinisch versorgt. Eine 17-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. Vierzehn Kinder konnten später mit ihren Eltern nach Hause. Bis dahin kümmerten sich Kriseninterventionsteams um die Schulkinder. Zur Stunde wird der Bus geborgen. Die Kreisstraße ist weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden an. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Gegen den 60-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung. |erf

