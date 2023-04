Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.04.2023 kam es gegen 18 Uhr zu einem Trickdiebstahl in Bad Dürkheim. Die 81-jährige Geschädigte wurde wenige Tage zuvor durch den hier unbekannten Täter in Mannheim angesprochen. Während des Gesprächs gab er sich als Schmuckhändler aus und bekundete Interesse an dem von der Geschädigten getragenen Schmuck. Der Täter erschien dann unangekündigt an der Wohnanschrift der Geschädigten. Während der Kaufabwicklung hatte sie ein ungutes Gefühl und beendete das Treffen. Der unbekannte Täter öffnete daraufhin, ohne Aufforderung, sämtliche Schranktüren, weshalb er der Wohnung verwiesen wurde. Im Treppenhaus traf der Täter dann auf eine weitere Mieterin, welche gerade Gepäck in ihre Wohnung trug. Hier zeigte er sich vermeintlich hilfsbereit und gelang so in die Wohnung. Er begann eigenständig die Räume zu begehen und die Schränke zu öffnen, woraufhin er der Wohnung verwiesen wurde.

Im Nachgang stellte die 81-jährige Geschädigte fest, dass ihr Schmuck im Wert von ca. 300 Euro entwendet wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, schwarzes Haar, blaue Jeans, weißes Hemd, graue Weste, gepflegtes Äußeres, ca. 25-30 Jahre.

