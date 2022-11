POL-Einsatz: Gewässerverunreinigung, 70327 Stuttgart-Untertürkheim

79206 Breisach am Rhein (ots) - Am 06.11.2022 wurde in Breisach am Rhein ein brauner Labrador tot im Rhein treibend gesichtet. Der aufgefundene Hund wurde vermutlich am 29.10.2022 in der Schweiz entwendet und anschließend im Rhein ertränkt. Eine Täterschaft konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Der zuständige Wasserschutzpolizeiposten Vogelgrun hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang ...

