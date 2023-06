Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weilen unter den Rinnen, Lkr. Zollernalbkreis) Betrunken in Leitplanke geprallt (24.06.2023)

WEilen unter den Rinnen, L435 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Wagen auf der Landesstraße 435 zwischen Weilen unter den Rinnen und Schömberg in eine Leitplanke geprallt. Der 48-Jährige war gegen 20.45 Uhr mit einem Opel Zafira auf der L435 unterwegs. Dabei kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Spaichingen Alkoholgeruch bei dem 48-Jährigen fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Um den verunfallten Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden an der Leitplanke schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

