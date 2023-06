Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall im Kreuzungsbereich

Warburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags gab es nach ersten polizeilichen Schätzungen bei einem Verkehrsunfall in Warburg. Dieser ereignete sich am Mittwochmorgen, 14.06.2023, gegen 09:10 an der Kreuzung der B 7 und der K 11.

Eine 65-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem grauen Volkswagen auf der B 7 Richtung Kassel. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-jähriger Mann aus Willebadessen mit einem schwarzen BMW auf der K 11 Richtung Warburg. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos miteinander, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und mit örtlichen Unternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die 65-jährige bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. Sie wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Während der Unfallaufnahme waren die K 11 für 1,5 Stunden und die B 7 zeitweise vollgesperrt. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell