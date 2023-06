Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall zwischen E-Scooter und Motorrad

Brakel (ots)

Bei Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter einen Unfallbeteiligten.

Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 07.06.2022, gegen 22:05 Uhr in Brakel an der Einmündung Nieheimer Straße und Bohlenweg. Ein 22-jähriger Brakeler fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Scooter auf dem Bohlenweg in Richtung Nieheimer Straße und beabsichtigte nach links auf die vorfahrtsberechtigte Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem, mit zwei Personen besetzten, Motorrad, welches auf der Nieheimer Straße Richtung Innenstadt fuhr. Hierdurch stürzte der 22-jährige E-Scooter-Fahrer und verletzte sich dabei leicht. Die Unfallbeteiligten unterhielten sich anschließend vor Ort und verließen danach die Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat bittet nun den Motorradfahrer darum, sich zur weiteren Klärung des Sachverhaltes unter der Telefonnummer 05271/9620 mit der Polizei Höxter in Verbindung zu setzen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell