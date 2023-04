LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Eisenach (ots) - Ein 22-jähriger Fahrer eines Seat musste gestern Nachmittag verkehrsbedingt an einer Ampelanlage in der Georgenstraße halten, als plötzlich der Opel eines 52-Jährigen rückwärts gegen den Seat rollte. Der Opel wurde zuvor am Straßenrand abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ordnungswidrig handelt, wer sein Fahrzeug ...

mehr