LPI-GTH: Zeugen melden berauschten Radfahrer

Gotha (ots) - Am 08. April, gegen 13.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Gartenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf dem genannten Parkplatz als ein 21-jähriger Fahrer eines Smart auf ebendiesen einbog. Trotz sofort eingeleitetem Bremsvorgang durch den 21-Jährigen kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. In der weiteren Folge verließ der unbekannte ...

