Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Am 08. April, gegen 13.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Gartenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf dem genannten Parkplatz als ein 21-jähriger Fahrer eines Smart auf ebendiesen einbog. Trotz sofort eingeleitetem Bremsvorgang durch den 21-Jährigen kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. In der weiteren Folge verließ der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Opel älteren Baujahres (vermutlich Opel Agila), welcher mit dem Fahrzeugführer, einer weiblichen Beifahrerin und einem weiteren Insassen besetzt war. Am Smart entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro, Personen verletzten sich nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0090983/2023) entgegen. (jd)

