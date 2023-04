LPI-GTH: Kraftstoffdiebstahl- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag wurde ein 71-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Boilstädter Straße verletzt. Der Mann fuhr nach ersten Erkenntnissen mit einem Fahrrad durch zwei Poller in die Boilstädter Straße ein und übersah offenbar einen von links kommenden Hyundai. Die 59-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. Er wurde dadurch schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: ...

