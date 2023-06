Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der "Sulzelhalde" - weißen VW Scirocco beschädigt (25.06.2023)

Frittlingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es auf der Straße "Sulzelhalde" zu einer Unfallflucht mit Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte den auf Höhe der Hausnummer 35/1 am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Scirocco im Bereich vorne rechts. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch davon. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell