Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall mit rund 7.000 Euro Blechschaden auf der Berneckstraße (26.06.2023)

Schramberg (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ist es auf der Berneckstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro entstanden ist. Ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der Berneckstraße in Richtung Kirnbachstraße unterwegs und bog nach links in diese ein. Hierbei holte er weiter aus, um besser in die Kirnbachstraße einfahren zu können. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 46-jährige Fahrerin eines Mazda, die auf der Berneckstraße von Schramberg herkommend in Richtung Tennenbronn fuhr. Die Frau konnte zwar ihren Wagen noch bis zum Stillstand abbremsen, trotzdem kollidierte das linke Heck des Sattelaufliegers mit dem Mazda. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mazda ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro und am Sattelauflieger von etwa 1.000 Euro.

