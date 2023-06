POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen (24.06.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots) - Eine Betrügerin hat am Sonntagmittag eine Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage in der Straße "Gänsweide" bestohlen. Gegen 13 Uhr klingelte eine unbekannte Frau mit weißer Bekleidung an der Wohnungstür der 88-Jährigen und gab sich als "neue" Pflegerin, die sich vorstellen wolle, aus. Da die Seniorin gerade am Kochen war, gewährte sie ...

mehr