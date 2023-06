Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrügerin bestiehlt Seniorin (25.06.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine Betrügerin hat am Sonntagmittag eine Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage in der Straße "Gänsweide" bestohlen. Gegen 13 Uhr klingelte eine unbekannte Frau mit weißer Bekleidung an der Wohnungstür der 88-Jährigen und gab sich als "neue" Pflegerin, die sich vorstellen wolle, aus. Da die Seniorin gerade am Kochen war, gewährte sie der Fremden Einlass. In der Küche forderte sie die Unbekannte, die die ganze Zeit mit ihrem Handy beschäftigt war, auf die Tür zu schließen. Vermutlich währenddessen gelangte eine weitere Person - per Handy von der Betrügerin angeleitet - unbemerkt in die Wohnung und durchsuchte dort sämtliche Schränke und Schubladen. Als die Seniorin ins Wohnzimmer gehen wollte, verließ die unbekannte Frau eilig die Wohnung. Anschließend bemerkte die 88-Jährige die offenstehenden Möbel und das Fehlen eines Siegelrings. Zu der "falschen" Pflegerin liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: südländischer Phänotyp, etwa 20 bis 30 Jahre alt und 160 Zentmeter groß, dunkle Augen, schwarze, streng nach hinten gekämmte Haare, kräftigere Statur und weiße Kleidung. Sie sprach zudem gebrochen Deutsch.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen! Schließen Sie umgehend die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Diebin nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

