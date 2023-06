Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Rennradfahrer bei Unfall auf der Radolfzeller Straße verletzt (23.06.2023)

Moos (ots)

Ein Rennradfahrer hat bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Freitagabend Verletzungen erlitten. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mercedes ML aus der Einfahrt eines Einkaufsmarktes auf die Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, ordnungsgemäß den Fahrradschutzstreifen befahrenden 46-jährigen Rennradfahrer, der in Richtung Radolfzell unterwegs war. Der Biker prallte gegen das Auto und fiel über die Motorhaube zu Boden. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, war eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nicht erforderlich. An dem hochwertigen Fahrrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

