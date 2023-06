Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf dem Bahnhofplatz (25.06.2023)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf dem Bahnhofplatz ereignet hat. Ein 72-Jähriger fuhr mit einem Mercedes der A-Klasse aus einem Parkplatz vor dem Bahnhof rückwärts auf die Fahrbahn. Dabei stieß er mit einem in Richtung Mettnau fahrenden Audi A4 einer 37-Jährigen zusammen. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro, den Schaden am Audi auf rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell