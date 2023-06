Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt (25.06.2023)

Radolfzell (ots)

Ein 11-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Sankt-Meinrads-Platz am Sonntagmorgen verletzt worden. Eine 33-Jährige fuhr mit einem Mazda aus dem Grundstück der St. Meinrads Kirche auf die Straße und stieß dabei mit einem von rechts kommenden 11 Jahre alten Junge auf einem Fahrrad zusammen. Der Junge, der einen Schutzhelm trug, prallte auf die Motorhaube, erlitt aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Auto entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

