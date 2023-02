Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin prallt gegen Straßenlaterne- über 8.000 Euro Blechschaden

Spaichingen (ots)

Am Samstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, ist es auf der Europastraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden von über 8.000 Euro entstanden ist. Eine 45-jährige Fahrerin eines Smart Fortwo fuhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Richtung Ausfahrt zur Europastraße. Dort prallte die Frau frontal mit einer Straßenlaterne zusammen. Ein Abschlepper kümmerte sich um den total beschädigten Wagen. Die Polizei schätzt den am Smart entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro und den an der Straßenlaterne auf mehrere hundert Euro.

