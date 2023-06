Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall gebaut (25.06.2023)

Steißlingen (ots)

Ein junger Mann hat am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, betrunken einen Unfall gebaut. Der 18-Jährige bog mit einem Opel Astra vom Ziegelweg kommend nach links auf die Remigiusstraße ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zigarettenautomaten und die Außenwand des dortigen Parkhauses. In der Folge kippt der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Ein Test mit einem Ergebnis von rund 2 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste anschließend in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

