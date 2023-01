POL-KN: (VS-Villingen) Frau fällt auf WhatsApp-Betrug herein (23.01.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Montag im Zeitraum zwischen 7.20 Uhr und 13 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Karlstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte einen geparkten Dacia Sandero, der in der Straße parkte und flüchtete. Dabei verursachte er an einer Seite des Dacia einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei in ...

