Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke bestiehlt Seniorin (23.01.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein falscher Stadtwerke-Mitarbeiter hat am Montagabend eine Seniorin bestohlen. Der unbekannte Mann klingelte gegen kurz vor 21 Uhr bei der 84-Jährigen und gab vor, ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, der nach dem Wasser schauen müsse. Anschließend drängte sich der Mann an der Frau vorbei in den Eingangsbereich des Hauses. Dort sah er sich um und forderte die Frau auf, einen Eimer zu holen da er den Heizkörper überprüfen müsse. Als die Seniorin mit dem Eimer zurückkam, lief ihr der Unbekannte aus dem Schlafzimmer entgegen und verließ umgehend das Haus. Anschließend stellte die 84-Jährige das Fehlen mehrerer Schmuckstücke aus einer Schatulle im Schlafzimmer fest. Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, rund 175-180 Zentimeter groß, füllige Statur, volles Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose, dunkler Schildmütze und mit schmutzigen sportlichen Schuhen.

Zeugen, denen am Montagabend im Bereich der Schienerbergstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Die Polizei rät generell zur Vorsicht vor Haustürbesuchen! Sie warnt, keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde in die Wohnung zu lassen! Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel direkt die Tür schließen! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell