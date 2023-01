Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Bismarckstraße- über 10.000 Euro Schaden

Spaichingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, hat sich im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße und der Kirchstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Eine 44-jährige Fahrerin eines SUV der Marke SsangYong Rextor war auf der Kirchstraße aus Richtung Grabenstraße herkommend in Richtung Hauptstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Bismarckstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Nissan Pixo einer 39-Jährigen, die die Bismarckstraße in Richtung Grabenstraße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Nissan noch gegen eine Gartenmauer. Die Polizei schätzt den am Nissan entstandenen Sachschaden auf etwa 7.500 Euro und am SsangYong auf rund 2.500 Euro. An der Gartenmauer entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

