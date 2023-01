Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberdorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Spiegelstreifer mit Fahrerflucht

Oberdorf am Neckar (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer eines schwarzen Kleinwagens am Montag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 5522. Ein 31-Jähriger war mit einem VW Passat äußerst weit rechts auf der K 5522 von Beffendorf kommend in Richtung Kreisverkehr "Wiesoch" unterwegs. Noch vor dem Kreisverkehr kam der entgegenkommende Kleinwagenfahrer auf die Gegenfahrbahn, wodurch sich die Außenspiegel der beiden Wagen streiften. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte Fahrer nach einem kurzen Halt seine Fahrt in Richtung Beffendorf fort. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Oberdorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

