POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen und gegen Leitplanke geprallt (23.01.2023)

Eine Autofahrerin hat am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Tannheim und Wolterdingen einen Unfall verursacht. Eine 56-jährige Ford-Fahrerin kam kurz vor Ortsbeginn Wolterdingen in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Dabei kippte das Auto um und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt, kam jedoch zur vorsorglichen Beobachtung in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein Kranwagen musste den beschädigten Ford bergen.

