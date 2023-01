Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Defekter Drucker verursacht Brand mit zwei Verletzten (23.01.2023)

Brigachtal (ots)

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Straße "Öschleweg" ist es am Montag gegen 10.30 Uhr gekommen. In Untergeschoß eines Hauses geriet ein Drucker in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Dadurch verrußte das komplette Untergeschoß des Gebäudes, das dadurch nicht mehr bewohnbar war. Eine 68-jährige Hausbewohnerin und ein 41-jähriger Mann, die das brennende Gerät nach draußen beförderten, erlitten durch den Qualm Rauchgasvergiftungen. Beide Personen kamen in ein Krankenhaus. Den Gebäudeschaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell