POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer fährt auf Auto auf (24.06.2023)

Engen, L191 (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen auf der Landesstraße 191 zwischen Neuhausen und Anselfingen auf ein Auto aufgefahren und dabei leicht verletzt worden. Der 79-jährige Biker fuhr mit einer BMW hinter einem BMW mit Anhänger. Als das Auto wegen eines haltenden Postautos verlangsamte, prallte der Motorradfahrer in die Seite des vor ihm haltenden Wagens, konnte jedoch einen Sturz verhindern. Allerdings verletzte er sich beim Abstützen am Knöchel, so dass ihn ein Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Am der BMW verbog durch den Aufprall die Federgabel. Der Schaden dürfte im Bereich von rund 3.500 Euro liegen.

