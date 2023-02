Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger auf dem Anger unterwegs

Erfurt (ots)

Die Polizei erwischte am Dienstag drei Betrüger auf dem Erfurter Anger. Die Täter im Alter von 23 bis 26 Jahren sprachen dort gegen 15:00 Uhr Passanten an und boten ihnen scheinbar hochwertige Smartphones zum Kauf an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei den Handys nur um Plagiate handelte. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung ihres Autos angeordnet. Dabei fanden die Beamten einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie zahlreiche gefälschte Handys. Die Fundstücke wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen die drei Männer wurde Strafanzeige wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz erstattet. (DS)

