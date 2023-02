LPI-EF: Jeder Vierte zu schnell

Sömmerda (ots) - Während eine Frau in Sömmerda einkaufte, schlugen Taschendiebe zu. Die 62-jährige Frau war am Montagnachmittag in einem Discounter in der Erfurter Straße unterwegs. Während sie ihre Einkäufe erledigte, legte sie ihre Umhängetasche in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment griff ein Dieb in die Tasche und stahl das Portemonnaie der Frau. Darin befanden sich EC-Karten, Bargeld und Ausweisdokumente. Der Wert der Beute wird auf etwa 100 Euro ...

