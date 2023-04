Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 21. April 2023, 18:00 Uhr, wurde einem 20-jährigem Geschädigten aus Uslar das Portemonnaie von seinem Autodach entwendet. Aus Unachtsamkeit hatte der Geschädigte seine Geldbörse dort nach seinem Einkauf abgelegt und den Einkaufswagen weggebracht. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam hatte bereits ein unbekannter Täter /-in das Portemonnaie entwendet. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz an der Walter Poser Straße in Einbeck. Zeugen, welche den Diebstahl eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

