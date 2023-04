POL-NOM: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Fleckenstraße, Donnerstag, 20.04.2023, 09.00 Uhr LINDAU (Wol) - Hauseigentümerin leicht verletzt. Am Donnerstag kam es gegen 09.00 Uhr zu einem Brand in einer Küche. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing es im Bereich des Herdes an zu brennen. Bei dem Brand verletzte sich die Hauseigentümerin in Form einer Rauchgasvergiftung leicht. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus ...

