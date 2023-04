Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw am Möncheplatz beschädigt und geflüchtet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein Ein 42 Jahre alter Einbecker erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Mann hatte seinen Pkw VW Touran am Mittwoch, 19.04.2023, gegen 17.00 Uhr auf dem Möncheplatz neben der Ladestation für Elektrofahrzeuge vorwärts geparkt abgestellt. Kurz nach 22.00 Uhr ist er zu dem Auto zurückgekommen. Hier konnte er frische Schäden am hinteren linken Radkasten feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Touran gestoßen sein und sich anschließend unerlaubt entfernt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

