Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall im Gewerbepark Keplerstraße

Gera (ots)

Gera: Der gemeldete Brand einer Lagerhalle in der Keplerstraße in Gera ließ gestern Abend (09.11.2022), gegen 21:40 Uhr Feuerwehr und Polizei zum betreffenden Gewerbepark ausrücken. Vor Ort begannen die Kameraden der Feuerwehr unverzüglich mit den Löschmaßnahmen, welche glücklicherweise noch in der Nacht beendet werden konnten. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der ca. 400 Quadratmeter großen Lagerhalle ein Feuer aus. In der Halle selbst befanden sich diverse Baumaschinen und weitere Fahrzeuge. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lasse sich noch keine Aussagen zur tatsächlichen Schadenshöhe machen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (KR)

