POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei leicht (24.06.2023)

Steißlingen (ots) - Ein junger Mann hat am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, betrunken einen Unfall gebaut. Der 18-Jährige bog mit einem Opel Astra vom Ziegelweg kommend nach links auf die Remigiusstraße ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zigarettenautomaten und die Außenwand des dortigen Parkhauses. In der Folge kippt der Opel ...

mehr