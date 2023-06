Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Hohenlohe-Kreis vom Sonntag, 25.06.2023

Hohenlohe-Kreis (ots)

Pfedelbach: tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße Am späten Sonntagvormittag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei welchem der 76-jähriger Fahrer eines Motorrollers ums Leben kam. Der 35-jährige Fahrer eines Skoda befuhr die Landstraße 1049 von Steinbach kommend in Richtung Neuwirtshaus. Am Ende einer engen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenspur. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegen kommenden Motorroller. Der Fahrer des Motorrollers verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt, ein Gutachten vor Ort wurde angeordnet. Der Skoda war mit 3 Personen besetzt, welche bei dem Zusammenstoß nicht verletzt wurden. Vor Ort war ein Notarzt und Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme, Bergung und Erstellung des Gutachtens bis gegen 16.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell