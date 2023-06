Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/A81/Präsidiumsbereich: Europaweite Sonderkontrollwochen mit Zielrichtung Alkohol und Drogen

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte anlässlich einer europaweit abgestimmten Schwerpunktaktion im Zeitraum vom 14.-20.06.2023 im gesamten Präsidiumsbereich anlassbezogene Fahrzeugkontrollen mit Zielrichtung alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrzeugführer durch. Im Kontrollzeitraum wurden zielgerichtete Kontrollen auf den Autobahnen 6 und 81, sowie in den Landkreisen Heilbronn, Hohenlohe, Neckar-Odenwald und Main-Tauber und im Stadtkreis Heilbronn mit insgesamt rund 60 Kontrollkräften der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg durchgeführt. Insgesamt wurden drei alkoholbeeinflusste, fahruntüchtige Fahrzeugführer, darunter ein Fahrer mit 1,6 Promille, und acht drogenbeeinflusste Fahrzeuglenker im Rahmen der Kontrollmaßnahmen festgestellt. Drei Fahrzeugführer mussten an Ort und Stelle ihre Führerscheine abgeben. Insgesamt elf Fahrzeugführer erwarten Anzeigen unter anderem wegen folgenloser Trunkenheitsfahrten oder Fahrens unter Drogeneinfluss und/oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einem führerscheinpflichten Fahrzeug erwischt, ohne dass dieser im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. An dreizehn Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis wegen technischen Veränderungen erloschen, davon wurden zwei Fahrzeuge dem TÜV vorgeführt und ein Fahrzeug an Ort und Stelle polizeilich sichergestellt. Darüber hinaus wurde im Rahmen begleitender Kontrollen eine Vielzahl von Verstößen gegen Vorschriften über den Fahrzeugabstand, das Überholverbot, das Fahrpersonalrecht (Lenk- und Ruhezeiten), das Gefahrgutrecht, die Ladungssicherung, den technischen Zustand von Fahrzeugen und der Sicherung von Fahrzeuginsassen beanstandet. Im Rahmen der Kontrollen auf den Autobahnen im Präsidiumsbereich wurden insgesamt 1775 Euro Sicherheitsleistungen bei gebietsfremden Fahrzeugführern erhoben. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte im Main-Tauber-Kreis eine mit 1,9 Promille deutlich alkoholisierte 62-jährige E-Bike-Lenkerin (E-Bike oder Pedelec?? an der Teilnahme am Straßenverkehr gehindert und somit eine folgenlose Trunkenheitsfahrt oder vielleicht sogar Schlimmeres verhindert werden.

Bad Rappenau: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Die 31-jährige Besitzerin eines Hyundai hatte diesen am Abend, gegen 20 Uhr, in der Straße "Haller Ring" auf Höhe der Hausnummer 28 abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 7.45 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der hinteren linken Tür fest. Der Verursacher hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Kleinkind bei Unfall mit Fahrrad verletzt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Fahrradfahrer am Dienstagabend in Heilbronn ein Kleinkind mit seinem Zweirad anfuhr und anschließend flüchtete. Der Unbekannte fuhr, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Postfahrrad (gelb oder blau, weshalb Post) durch die Wasserdüsen in der Unteren Neckarstraße und übersah hierbei vermutlich das 2-jährige Mädchen, welches dort spielte. Das Zweirad traf das Kind an der rechten Körperseite, weshalb es zu Fall kam. Hierbei zog sich die Zweijährige leichte Verletzungen zu. Der Mann blieb kurz stehen um sich zu erkundigen ob alles in Ordnung sei, setzte dann aber seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: - Circa 35 bis 40 Jahre alt - Schwarze, kurze Haare - Dreitagebart - Trug Post-Kleidung und Sonnenbrille Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Dienstagmittag, 15 Uhr und Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, in Heilbronn. Die 49-jährige Besitzerin eines Mercedes hatte diesen in der Cäcilienstraße, am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: VW beschädigt und geflohen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zu Beginn der Woche in Heilbronn und flüchtete anschließend. Zwischen Montag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 19.45 Uhr, beschädigte der oder die Unbekannte einen in der Straße "Zukunftspark" abgestellten VW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde in Heilbronn ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 15.50 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Audi die Theresienstraße und wollte in die Badstraße einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen auf seinem E-Scooter, weshalb es im Einmündungsbereich zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Die junge Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch Beobachtungen, sowie das vorbildliche Verhalten zahlreicher Zeugen konnte das Kennzeichen der Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Heilbronn: Unfall nach gefährlichem Wendemanöver

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmittag in Heilbronn. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem BMW, gegen 13.30 Uhr, die Neckartalstraße von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Untereisesheim, als er sich entschied, auf der Fahrbahn zu wenden. Hierfür holte er mit seinem Fahrzeug über den Einfädelungsstreifen aus und überfuhr im Anschluss die doppelt durchgezogene Linie um auf die entgegengesetzte Spur, in Richtung Heilbronn, zu gelangen. Zeitgleich befuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW Transporter die Neckartalstraße in Richtung Heilbronn und konnte, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, einen Zusammenstoß mit dem BMW nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der BMW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Güglingen/Backnang: Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag

Betrüger erbeuteten am Donnerstag durch einen Schockanruf in Güglingen einen fünfstelligen Eurobetrag. Gegen 12 Uhr meldeten sich die Unbekannten telefonisch bei einer 38-Jährigen und teilten dieser mit, dass ihr Mann einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitzen würde. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne er wieder auf freien Fuß entlassen werden. Die Täter setzten die Frau so sehr unter Druck, dass sie 50.000 Euro bei ihrer Bank abholte und das Geld, gegen 15 Uhr, in der Röntgenstraße in Backnang übergab. Der Mann, dem die Frau das Geld übergab wird beschrieben als:

- kräftige Statur, - weißes Shirt ohne Aufdruck, - dunkelblaue oder schwarze Hose und - schwarze, kleine Umhängetasche

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, raten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, so werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Kontaktieren sie Ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Untergruppenbach: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person in der letzten Woche in Untergruppenbach und flüchtete anschließend. Der 46-jährige Besitzer eines Opel Zafira hatte diesen am 10. Juni, gegen 14.30 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Herbert-Sehm-Straße abgestellt. Als er am 15. Juni, gegen 9 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein weißen PKW. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

