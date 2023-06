Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Komplize von Serieneinbrecher festgenommen

Nachdem am 9. Juni ein 21-jähriger Serieneinbrecher durch die Kriminalpolizei Heilbronn festgenommen wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5533732), konnten die Beamten am 19. Juni auch seinen 20 Jahre alten Komplizen in Heilbronn fassen. Der Tatverdächtige räumte die Beteiligung an zwölf der Taten, insbesondere Aufbrüche von Transportern und Handwerkerfahrzeugen, ein. Im Rahmen von anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt drei verschiedenen Objekten konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn bereits im Vorfeld beantragte und durch das Amtsgericht Heilbronn erlassene Haftbefehl wurde bei der richterlichen Vorführung des 20-Jährigen am 20. Juni durch einen Haftrichter in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Durch erste Auswertungen konnten bereits weitere Straftaten den Beschuldigten zugeordnet werden, u.a. die Inbrandsetzungen von zuvor entwendeten Kleinkrafträdern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell