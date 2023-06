Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Serieneinbrecher festgenommen

Die Beteiligung an mindestens zehn vollendeten bzw. versuchten PKW-Aufbrüchen und die Beschädigung von mehreren Fahrzeugen, Hauswänden und anderen Gegenständen durch Farbschmierereien in einem Zeitraum von nicht einmal zwei Monaten werden einem 21-Jährigen derzeit zur Last gelegt. Der junge Mann soll seit Ende April 2023 mit seinen Taten begonnen haben, direkt nachdem er zuvor aus der Haft entlassen wurde.

Da sich Einbrüche, PKW-Aufbrüche und Farbschmierereien mit ähnlicher Begehungsweise im Kernstadtgebiet Heilbronn häuften, übernahm die Kriminalpolizei im Rahmen ihrer Beteiligung an der Konzeption "Sicheres Heilbronn" mit dem Arbeitsbereich Seriendelikte/WED der Kriminalinspektion 2 die Ermittlungen. Am 29. Mai wurde der 21-Jährige im Zusammenhang mit Farbschmierereien von einer Streife des Polizeireviers Heilbronn kontrolliert. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wenige Tage später konnten Gegenstände festgestellt werden, die in der Folge PKW-Aufbrüchen zugeordnet werden konnten. Wegen des Tatverdachts hinsichtlich der Pkw-Aufbrüche wurde von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim Amtsgericht Heilbronn ein erneuter Durchsuchungsbeschluss und wegen aller Taten ein Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erwirkt. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Zimmers des Tatverdächtigen am Vormittag des 09.06.2023 konnte weiteres mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Ermittler der Kriminalpolizei Heilbronn konnten den jungen Mann nach der Durchsuchung in Heilbronn festnehmen. Anschließend wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl aufrechterhielt und den weiteren Vollzug anordnete. Nach seiner Vorführung beim Amtsgericht versuchte der 21-Jährige zu fliehen. Hierbei rammte er einen Staatsanwalt, der sich zufällig in der Nähe des Gerichts befand und ihm den weiteren Fluchtweg versperrte. Dieser ging daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige konnte direkt im Anschluss wieder festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

