POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Vermutlich weil er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, stürzte ein 22-Jähriger am Dienstagabend in der Mörikestraße in Ingelfingen und verletzte sich schwer. Der junge Mountainbikefahrer führte gegen 20.25 Uhr verbotenerweise einen "Wheelie" durch, als er vermutlich durch das Fahrmanöver nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Verteilerkasten stieß. Beim Sturz verletzte sich der Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Forchtenberg: Gartenhütte abgebrannt

Am Dienstagmittag kam es in der Limesstraße zu einem Brand an einer freistehenden Blechgartenhütte. Gegen 14.15 Uhr konnten Nachbarn ein Feuer an der Hütte entdecken und begannen sofort mittels Gartenschlauch und Feuerlöscher, den Brand zu löschen. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand komplett zu löschen, es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar, der Polizeiposten Niedernhall nahm die Ermittlungen auf.

